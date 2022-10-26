РБК: АФК «Система» может выкупить активы IKEA в России

Представители лесопромышленного холдинга Segezha Group, ключевой актив которого находится в Карелии, посетили заводы IKEA в рамках процедуры due diligence, которую проводит ее основной акционер АФК «Система». Об этом пишет РБК со ссылкой на источник.

Собеседник рассказал журналистам, что «Система», — не единственный претендент на активы ИКЕА.

Другой источник добавил, что есть шесть компаний-претендентов на эти активы, и у всех равный доступ к информации о них. Он назвал в качестве претендентов Группу ПИК и компанию по производству плит для напольных покрытий и мебели Kronospan.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко назвал ряд требований к IKEA при уходе с рынка страны. Среди них — продажа своего бизнеса в России или передача подразделений в аренду для сохранения производства.