Bloomberg: в Западном Техасе цена природного газа опустилась ниже нуля впервые с 2020 года

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Алексей Витвицкий/РИА Новости

В Западном Техасе — регионе штата Техас в США — цены на газ стали отрицательными впервые с 2020 года, написало агентство Bloomberg.

Как отмечает агентство, цены на топливо с поставкой на 26 октября упали до минус $2 за один миллион BTU (британских тепловых единиц). На прошлой неделе газ оценивали в $5 за миллион BTU.

Bloomberg пишет, что в 2022 году объем добычи газа в США достиг рекордного уровня. Глобальные перебои с поставками газа повысили цены на топливо, что привело к резкому повышению спроса на поставки из Соединенных Штатов Америки. Значительную часть экспорта обеспечил Техас. Штат обладает большими запасами нефти и природного газа, которые продают по одним из самых низких цен в стране.

Однако американская газотранспортная система оказалась не готова к резкому увеличению добычи топлива. Возник переизбыток газа, из-за которого производителям приходится платить за то, чтобы у них забирали ресурс, и цены становятся отрицательными.

В первой половине сентября генеральный директор одной из крупнейших в мире энергетической корпорации Chevron Майк Вирт заявил, что цены на газ в США могут значительно вырасти.

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