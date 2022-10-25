Спрос на печи-буржуйки на Украине в октябре вырос на 76% по сравнению с предыдущими месяцами. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на пресс-службу онлайн-ретейлера Rozetka.

«За последние две недели мы наблюдаем резкое увеличение спроса на товары, необходимые в случае энергетического кризиса», — сказал директор по маркетингу Rozetka Евгений Образок, добавляя, что жители страны «готовятся к холодной зиме с потенциальными отключениями отопления и электричества».

Также он отметил рост спроса на другие товары: украинцы стали в четыре раза чаще покупать внешние аккумуляторы для телефонов, свечи и газовые горелки – в три раза, электрогенераторы и фонари – в 2,5 раза чаще, а зарядные устройства и газовые баллоны – вдвое чаще.

Накануне сообщалось об ажиотажном спросе жителей Украины на генераторы, фонарики, газовые баллоны и свечи. Согласно данным в материале, спрос на генераторы увеличился в 6-7 раз, а по сравнению с осенью прошлого года — в 15 раз. Представитель одной из торговых сетей заявил, что в некоторых магазинах этот товар стал дефицитом.