Зеленский требует от Запада $38 млрд для покрытия дефицита бюджета Украины в 2023 году

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для покрытия дефицита бюджета Украины в 2023 году Запад должен выделить стране $38 млрд, сообщает ТАСС.

«Сейчас, уже на этой конференции, следует принять решение о помощи с покрытием дефицита нашего государственного бюджета в следующем году. Для Украины это неподъемная сумма — 38 млрд долларов дефицита», — заявил Зеленский на конференции в Берлине во вторник, где он выступал по видеосвязи.

Он признал, что это большая сумма, однако, по его мнению, Запад с этим справится. Он указал на возможности Международного валютного фонда и других финансовых организаций.

«Наш диалог продолжается. И я верю, что он будет развиваться от абстрактных цифр до конкретики. Конкретного размера денег, с конкретными источниками», — заявил Зеленский.

Ранее Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен назвала целью Евросоюза конфискацию российских активов в Европе.

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