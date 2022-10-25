Экономист Скрябин связал снижение цен на газ в Европе с заполненностью подземных хранилищ

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Gustau Nacarino/Reuters

Падение биржевых цен на газ, которое фиксируется в последнее время на ведущих европейских топливных биржах, является следствием высокого уровня заполняемости подземных газовых хранилищ (ПГХ). Слова портфельного управляющего «Альфа-Капитала» Дмитрия Скрябина приводит «Лента.ру».

«Я полагаю, снижение было вызвано успешным выполнением задачи по заполняемости ПГХ. В среднем страны Европейского союза заполнили свои хранилища на 90 процентов. Реальный объем закачанного топлива составляет около 100 миллиардов кубометров», — заявил Скрябин.

В свою очередь, заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач связал снижение биржевых цен на газ в Европе с аномально теплой погодой в регионе.

«Теплая погода отсрочила начало отопительного сезона. Следует учитывать и разрушение физического спроса в промышленном секторе Европы. При этом цены все равно аномально высоки», — заключил Гривач.

24 октября эксперт экономического отдела Института энергетики и финансов Михаил Журавлев объяснил падение цен на газ в Европе снижением спроса со стороны промышленного и потребительского сектора экономики Евросоюза. В то же время высокий уровень заполненности хранилищ приводит к переизбытку «ненужного» газа в данный момент.

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