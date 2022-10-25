Politico: рост цен на энергоносители заставил нервничать европейский бизнес

Рост цен на энергоносители и усиление энергетического кризиса привели к рекордному со времен перехода на евро торговому дефициту Евросоюза. Местный бизнес всерьез обеспокоен дальнейшими перспективами развития ситуации, сообщает издание Politico.

«Отрицательный торговый баланс еврозоны с остальным миром в августе составил 50,9 млрд евро, что является самым высоким дефицитом за всю историю, по сравнению с профицитом в 2,8 млрд евро год назад. Дефицит торгового баланса для ЕС в целом вырос до 64,7 млрд евро», — говорится в материале.

При этом баланс счета текущих операций еврозоны в августе достиг дефицита в €26,32 млрд. Это было обусловлено увеличением импорта и сокращением экспорта различных категорий товаров. Местные предприятия вынуждены сокращать производство из-за кризиса энергоносителей.

«Дефицит торгового баланса в значительной степени обусловлен высокими ценами на энергоносители, которые в августе достигли рекордных 350 евро за мегаватт-час. Цены снизились со своего пика, торгуясь на уровне около 150 евро / МВтч, но они все еще кратны тому, что было год назад», — отмечается в статье.

23 октября бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис скептически отнесся к перспективам Евросоюза справиться с негативными последствиями энергетического кризиса. По его словам, регион «гарантированно провалится» в преодолении роста цен на энергоносители. Все это может привести к деиндустриализации ЕС.