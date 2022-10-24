Бывшие топ-менеджеры TCS Group объявили о запуске собственного проекта на Филиппинах

close
100%
Екатерина Лызлова/РИА «Новости»

Бывшие топ-менеджеры «Тинькофф Банка» Георгий Чесаков, Павел Федоров и Раффи Монтемайор, которые уволились из кредитной организации ранее в 2022 году, запустили финтех-стартап Fintech Holdings Ltd. на Филиппинах. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба этой новой организации.

Отмечается, что компания привлекла $16 млн от инвесторов из ОАЭ, Европы и Филиппин. Деньги потратят на покупку местного банка и запуск финансовых услуг. Новая компания собирается работать в странах Юго-Восточной Азии. Филиппины станут первым его рынком.

«Мы принесем на Филиппины передовой глобальный опыт в финтехе, и мы вдохновлены идеей улучшить жизнь миллионов филиппинцев и сделать финансовые сервисы простыми, удобными и по-настоящему доступными», — заявил сооснователь компании Раффи Монтемайор.

В августе пресс-служба TCS Group — материнская компания банка «Тинькофф» — отчиталась о самой низкой за последние пять лет полугодовой чистой прибыли.

В мае владелец холдинга «Интеррос» Владимир Потанин заявил, что принадлежащая ему компания купила 35% TCS Group у ее основателя Олега Тинькова за «несколько сотен миллионов долларов».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть