В Белоруссии восстановлена бесперебойная работа банковских карт Visa

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В Белоруссии восстановлена бесперебойная работа банковских карт Visa. Об этом сообщает пресс-служба белорусского Банковского процессингового центра страны.

По данным регулятора, 24 октября с 10:23 до 13:52 наблюдались перебои в работе карт Visa. Наблюдались отказы в обслуживании клиентов с картами этой платежной системы.

«Имела место неработоспособность канала связи с международной платежной системой VISA. В настоящее время работоспособность восстановлена в полном объеме», — сообщила пресс-служба центра.

Ранее сообщалось, что ряд банков Узбекистана стали ужесточать условия получения пластиковых карт иностранцами. Узбекистанский банк «Капитал» начал открывать счета только тем нерезидентам, которые будут находиться на территории республики свыше 15 дней.

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