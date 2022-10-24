Лавров: РФ запросила у Секретариата ООН данные о движении зерна до конечного потребителя

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Vincent Mundy/Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком Организации исламского сотрудничества Хисейном Брахимом Тахой заявил, что Москва запросила у Секретариата ООН статистические данные о движении зерна до конечного потребителя в рамках зерновой сделки. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Лаврова, страны Европы сообщают о получении большей части зерна с Украины, которое, по словам представителей этих государств, «расходится по миру» и, в том числе, прибывает в беднейшие страны.

Министр рассказал, что для более ясного понимания ситуации Россия попросила Секретариат ООН, вовлеченный в данный процесс и обладающий необходимыми данными, «представить статистику по движению зерна до конечного пункта, где находится конечный потребитель».

Ранее постпред России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов допустил, что Россия откажется от «продуктовой сделки», если условия по экспорту зерна и удобрений из РФ не будут выполнены. Он отметил, что Москва уже направила письмо генсеку ООН Антониу Гуттеришу со списком претензий по данному вопросу.

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