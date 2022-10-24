В СберСтраховании рассказали о самых частых страховых случаях с жильем

В СберСтраховании провели анализ обращений клиентов по программам «Защита дома» и «Ипотечное страхование недвижимости», которые защищают от нештатных ситуаций с жильем. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно исследованию 77% заявлений приходится на случаи, когда жильцов затапливают соседи. По этому поводу за 9 месяцев 2022 года в компанию обратилось 8 тыс. человек — на 14% больше, чем год назад. Далее идут пожары (8% обращений), гражданская ответственность (8%), стихийные бедствия (3%), иные риски: противоправные действия третьих лиц, удары молнии и другие (4%).

По объему выплат также лидируют заливы (41%) и пожары (39%). Средняя выплата по заливам — 49 тыс. рублей, а по пожарам — 434 тыс. рублей, ведь в таком случае квартира или дом зачастую приходит в полную негодность.

Кроме того, клиенты СберСтрахования стали чаще обращаться за урегулированием по программам ипотечного и добровольного страхования квартир. Так, за 9 месяцев 2022 года количество заявлений выросло на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. При этом сумма выплат увеличилась на 29%.

«СберСтрахование предоставляет клиентам 2 программы по защите недвижимости: ипотечное и добровольное страхование. Ипотечный полис клиент может дополнить опциями, которые сделают его аналогичным страховке по добровольному страхованию жилья, например, можно включить риски гражданской ответственности. Примечательно, что две трети (65%) случаев происходит именно по ипотечным программе, а 35% заявлений приходится на полисы по добровольному страхованию жилья», — рассказал директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка Денис Кузьмин.

В СберСтраховании отметили, что программа «Защита дома» — надежный способ защитить жилье сразу от всех самых распространенных рисков. При этом, чтобы оформить страховку, необязательно быть собственником квартиры. Например, можно застраховать дом родителей.

Полис можно купить в любом отделении СберБанка или дистанционно — в мобильном приложении СберБанк Онлайн и на сайте СберСтрахования. Кроме того, 11 и 12 ноября для клиентов СберСтрахования на программу «Защита дома» будет действовать скидка 40%, приуроченная к акции Зеленый день, которую Сбер проводит уже пятый год подряд. Приобрести полис на специальных условиях можно будет в мобильном приложении СберБанк Онлайн.