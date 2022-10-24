Россияне после начала мобилизации стали чаще выбирать краткосрочные банковские вклады

После объявления в России частичной мобилизации граждане все чаще предпочитают краткосрочные банковские вклады — от одного до трех месяцев. Соответствующее исследование проводили аналитики финансового маркетплейса «Сравни» специально для «Газеты.Ru».

Эксперты проанализировали предпочтения вкладчиков в первой половине октября и сравнили их с данными за первую половину сентября. Если в прошлом месяце вкладами на месяц интересовались 9,5% пользователей, то в октябре их стало уже 12,5%. Трехмесячные депозиты с начала октября открывали на 24% чаще, чем в сентябре.

Вместе с увеличением спроса на краткосрочные вклады у россиян снижается интерес к депозитам на полгода и год – в первой половине октября их выбирали на 20% реже, чем месяцем ранее.

«Интерес клиентов к краткосрочным вкладам можно объяснить несколькими причинами. Во-первых, в новой реальности часть аудитории не уверена в своем финансовом положении в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Во-вторых, некоторые банки-партнеры предлагают привлекательные ставки именно по краткосрочным вкладам», — объяснила менеджер «Сравни» Мария Татаринцева.

Она отметила, что россияне все чаще придерживаются консервативной стратегии сохранения своих денег. Об этом свидетельствует увеличение среднего размера вклада: в первой половине сентября граждане клали на депозит в среднем 890 тысяч рублей, а в первой половине октября – уже 975 тысяч рублей.

«Вклады остаются для россиян простым и надежным способом хранения средств. Они стараются не выйти за рамки ограничений по страхованию вкладов (1,4 млн рублей), чтобы вернуть свои деньги при проблемах у банка», — резюмировала Татаринцева.