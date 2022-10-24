«Известия»: Samsung набирает персонал в России, несмотря на заявления об уходе

Южнокорейская компания Samsung активно набирает персонал в России, несмотря на заявления о сворачивании бизнеса. Об этом сообщают «Известия».

Сообщается, что в настоящий момент в офисе компании в Москве открыто 22 вакансии. Отмечается, что Samsung ищет менеджеров по продажам, работе с клиентами, а также специалистов по логистике и специалиста по маркетинговой активности поколения Z, граждан, родившихся между 2000 и 2011 годами.

Основатель агентства «Лампа PR» Евгения Лампадова считает, что это указывает на то, что у Samsung есть желание возобновить прямые продажи в РФ или торговлю через дистрибьюторов или площадки-посредники.

По данным «Известий», в пресс-службе компании пояснили, что все эти вакансии были опубликованы в рамках «стандартного процесса найма». Там отметили, что поставки в Россию по-прежнему остановлены, а решение об их возобновлении не принималось.

Ранее сообщалось, что Samsung Electronics ожидает снижения операционной прибыли на 32% по итогам третьего квартала 2022 года из-за кризиса. Это будет первое сокращение выручки компании за последние три года.