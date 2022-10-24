ВТБ: доля безналичной оплаты в розничном обороте к концу 2022 года достигнет 80%

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Объем трансакций в российских торгово-сервисных предприятиях по итогам третьего квартала 2022 года достиг отметки 76%. К концу декабря этот показатель вырастет до 80%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные ВТБ.

«В первом квартале доля трансакций по картам в POS-обороте (покупки в торгово-сервисных предприятиях — «Газета.Ru») составила в среднем 75%, во втором — 76%, в третьем — 77%, а к концу года достигнет 80%», — заявил представитель банка.

По итогам 2022 года общий розничный оборот товаров, услуг и общепита в России может составить около 57 трлн рублей. Из них на безналичную оплату придется 77%. Росту этой доли будет способствовать растущий интерес граждан к расчетам по QR-коду, указал старший вице-президент ВТБ Денис Вальвачев.

«Дополнительно росту доли безналичных операций способствуют набирающие популярность расчеты по QR-коду», — заключил он.

5 сентября первый зампред Сбербанка Кирилл Царев заявил о росте на 21% доли безналичной оплаты россиян за поездки на общественном транспорте. С января по июль 2022 года россияне совершили 1,2 млрд оплат в общественном транспорте при помощи банковской карты.

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