«Русал» подал иск против Владимира Потанина и его компании

close
100%
Кадр из видео/Норникель/Youtube

«Русал» подал иск о защите интересов акционеров «Норникеля» в Высокий суд в Лондоне против Владимира Потанина и его компании Whiteleave Holdings Limited. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

«Русал» считает, что Потанин не выполнил свои обязанности управляющего партнера в ПАО ГМК «Норильский никель».

В сообщении указывается на тот факт, что под управлением Потанина «Норникель» утратил ряд бизнес-активов, которые играли ключевую роль в деятельности группы. Это привело у существенным убыткам «Норникеля».

Ранее сообщалось, что богатейшие миллиардеры России лишились $94 млрд с начала года.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть