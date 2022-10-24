«Русал» подал иск против Владимира Потанина и его компании

«Русал» подал иск о защите интересов акционеров «Норникеля» в Высокий суд в Лондоне против Владимира Потанина и его компании Whiteleave Holdings Limited. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

«Русал» считает, что Потанин не выполнил свои обязанности управляющего партнера в ПАО ГМК «Норильский никель».

В сообщении указывается на тот факт, что под управлением Потанина «Норникель» утратил ряд бизнес-активов, которые играли ключевую роль в деятельности группы. Это привело у существенным убыткам «Норникеля».

Ранее сообщалось, что богатейшие миллиардеры России лишились $94 млрд с начала года.