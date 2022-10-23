Департамент экономики ЯНАО: на Ямале отложили выпуск российской Coca-Cola

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Ямальский завод «Арктическая вода» к настоящему времени придумал рецепт нового лимонада со вкусом Coca-Cola, однако выпуск напитка отложили. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы департамента экономики Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

«Сегодня проработан рецепт вкуса ямальской Coca-Cola, который не уступает аналогу. Запуск производства в промышленных объемах отсрочен в связи с перераспределением ресурсов на более приоритетные направления», — рассказали в департаменте.

Завод занимается выпуском широкой линейки воды и сладких напитков, среди которых «Буратино», «Дюшес», «Лимонад» и «Апельсин». Продукцию этого предприятия продают в Салехарде, Лабытнанги, Харпе и Аксарке.

В начале октября сообщалось, что компания «Читинские ключи» приступила к производству безалкогольной газированной воды под брендом Cola. Ранее компания получила на эти цели кредит в размере около 50 млн рублей от Гарантийного фонда Забайкальского края.

Компания Coca-Cola объявила о приостановке своей деятельности на территории России 9 марта.

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