Иран и Турция достигли новых договоренностей в газовой сфере

close
100%
Vahid Salemi/AP

Иран и Турция достигли ряда новых соглашений в сфере поставок газа. Об этом заявил представитель Национальной газовой компании Ирана Мохаммад Реза Джолайи, передает агентство Shana.

«Национальная газовая компания провела встречу с представителями турецкой компании Botas, в ходе которой был достигнут ряд договоренностей», — отметил Джолайи.

По его словам, все последующие мероприятия по экспорту газа из Ирана в Турцию будут осуществляться в течение полугода при координации сторон.

Он добавил, что также в ходе встречи произошел обмен мнениями по поводу текущего объема поставок газа из Ирана, а также других возможных форм взаимодействия между странами.

22 октября руководитель Центра развития энергетики Кирилл Мельников заявил, что поставки газа из России по трубопроводам через Черное море и Турцию нацелены на страны Центральной Европы.

До этого РИА Новости со ссылкой на источник в Анкаре сообщили, что Россия и Турция ведут работы по оценке и проектированию газового хаба. По словам источника, работа требует оценок по проектированию, строительству и маркетингу.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть