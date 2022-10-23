Греческое правительство продолжит помогать населению на фоне роста цен на газ

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Правительство Греции будет в дальнейшем оказывать помощь населению в связи с ростом цен на газ. Об этом заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис, передает ΕΡΤ NEWS 2.

«Я выражаю удовлетворение тем, что нам удалось достичь договоренности о необходимом европейском ответе на тему энергетики. Но, несмотря на вмешательства со стороны ЕС, правительство Греции поддерживало, поддерживает и будет продолжать поддерживать греческие домохозяйства и греческие предприятия», — отметил Мицотакис.

По его словам, он сам был в числе первых, кто более полугода назад предложил ввести предельные цены на газ. Поэтому позиция Греции убедила даже самых скептично настроенных в том, что пора вмешиваться ради сдерживания цен. Поэтому сейчас вся ответственность за последующие решения переходит на министров энергетики стран Евросоюза.

Он добавил, что одна из причин, по которой цены на газ в сентябре упали, было понятие рынками того, что Евросоюз будет вмешиваться в ценообразование.

Ранее в воскресенье бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис заявил, что экономический крах Евросоюза предопределен, и уже к настоящему моменту можно увидеть быструю деиндустриализацию стран блока.

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