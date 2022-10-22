Аналитик Джиоев назвал профицит счета текущих операций причиной укрепления рубля

close
100%
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Курс рубля на неделе укрепился из-за устойчивого профицита счета текущих операций. Об этом «Известиям» заявил аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев.

«Причина для укрепления прежняя: устойчивый профицит счета текущих операций, который оказывает поддержку рублю», — отметил Джиоев.

По его словам, Центробанк дал оценку ключевым показателям платежного баланса в период с января по сентябрь 2022 года. За указанный период профицит счета увеличился до $198,4 млрд, поднявшись на 163%.Такой рост произошел благодаря увеличению цен на основные российские товары, идущие на экспорт.

Он добавил, что внешние факторы, такие как дифференциал ставок, мало виляют на курс рубля в виду трудностей в движении капитала.

21 октября кандидат экономических наук Михаил Беляев заявил, что курс американской валюты по отношению к российской в течение ближайшего месяца закрепится на уровне 60 – 62 рублей.

До этого глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что курс отечественной валюты будет постепенно ослабевать и к 2025 году с 68,1 рубля достигнет отметки в 72,2 рубля по отношению к доллару. По его словам, реальный эффективный курс рубля будет на стабильном уровне, но при этом на 15% крепче средних показателей с 2016 по 2021 год.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть