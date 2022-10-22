Суд Норвегии счел бизнесмена Якунина, имеющего британское подданство, гражданином России

Окружной суд Западного Финнмарка в Норвегии счел сына бывшего главы РЖД Владимира Якунина Андрея российским гражданином, несмотря на то, что у него также есть британское подданство, мужчина посещал скандинавскую страну именно в этом статусе. Об этом информирует RTVI со ссылкой на документ.

По данным суда, Якунин управлял дроном в Норвегии. Однако из-за того, что за такое действие наказанию подвергаются лишь российские граждане, возник вопрос, следует ли считать бизнесмена россиянином даже при наличии второго гражданства.

Суд отметил, что формулировка закона несовершенна, поскольку сейчас под санкцию могут попасть и норвежские граждане, которые также имеют гражданство РФ.

Помимо прочего, суд обратил внимание на то, что Якунин путешествует с российским паспортом. В том числе по этой причине было принято считать обвиняемого «российским лицом по букве закона».

О задержании Якунина в Норвегии стало известно 19 октября.