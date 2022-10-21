Правительство РФ расширило запреты в отношении подсанкционных резидентов Украины

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Владимир Сергеев/РИА «Новости»

Российское правительство расширило санкции в отношении подсанкционных резидентов Украины, введенные в соответствии с указом президента от 1 ноября 2018 года № 1300, сообщает РИА Новости, ссылаясь на соответствующее постановление на официальном интернет-портале правовой информации.

Нововведения подразумевают блокировку безналичных денег, бездокументарных ценных бумаг и имущества, находящегося на территории России, а также запрет на вывод из страны капитала и запрет на совершение сделок, предусматривающих ввоз на территорию России товаров, которые произвели, продают или отправляют подсанкционные лица, за исключением товаров, которые физлица ввозят для личного пользования.

В документе подчеркивается, что запреты могут быть применены при наличии у лиц, осуществляющих реализацию специальных экономических мер, информации о том, что внешнеэкономические и/или финансовые операции совершаются подсанкционными лицами либо в их пользу.

Соответствующие меры по недопущению выпуска в соответствии с заявленной таможенной процедурой товаров, а также изъятие таких товаров возложено на Федеральную таможенную службу.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вакуума в торгово-экономическом сотрудничестве у России не будет.

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