Сомали подписала контракт с американской компанией на поиск нефти на морском шельфе

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AP

Власти Сомали подписали договор с американской Coastline Exploration о поиске нефтегазовых месторождений на морском шельфе. Об этом заявил президент этой африканской республики Хасан Шейх Мохамуд, написало агентство ТАСС.

Соглашение основано на принципах раздела продукции. Контракт позволяет компании вести разведку на семи блоках. В качестве бонусов американское предприятие выплатит правительству Сомали $7 млн.

Coastline Exploration готова начать поиски углеводородов после проведенных геосейсмических исследований. В соответствии с ними потенциальные запасы сырья и природного газа на шельфе Сомали достигают 30 млрд баррелей.

Ранее 21 октября агентство Reuters со ссылкой на заявление Национального института нефти Мозамбика написало, что Мапуту планирует поставить первую партию сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в конце октября — начале ноября 2022 года.

В конце сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в ближайшие несколько лет Азербайджан в два раза увеличит поставки газа в европейские страны в рамках подписанного ранее между Евросоюзом (ЕС) и Баку меморандума о стратегическом партнерстве в энергетической сфере.

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