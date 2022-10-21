Макрон указал на двойные стандарты США при установлении цены на газ

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе, что продажа Соединенными Штатами газа Европе в 3-4 раза дороже, чем он стоит на американском внутреннем рынке, свидетельствует о политике двойных стандартов. Об этом сообщает ТАСС.

«Американский газ стоит на внутреннем рынке в 3-4 раза дешевле, чем та цена, по которой его предлагают приобретать европейцам. Это двойные стандарты», — сказал он.

Ранее помощник госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Джеффри Пайетт заявил о мобилизации ресурсов Соединенных Штатов по экспорту сжиженного природного газа в Европу.

По его словам, Штаты мобилизуют свои ресурсы по экспорту природного газа, чтобы обеспечить нужды Евросоюза.

Он выразил надежду на то, что Европа «с гарантированной и солидной поддержкой США» успешно преодолеет зимний период.