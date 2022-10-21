Reuters: России хватит танкеров для обхода потолка цен на нефть со стороны G7

Договоренность стран G7 о вводе предельных цен на российскую нефть, транспортируемую морским путем, оказалась почти бесполезной мерой. Москва сможет обойти действие этого механизма за счет собственных и азиатских танкеров, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«80-90 процентов российской нефти смогут идти в обход этого механизма и опасения по этому поводу небезосновательны», — заявил представитель Министерства финансов США.

У России есть достаточно большой «теневой флот» нефтяных танкеров. Этого должно хватить для обхода запрета на транспортировку сырья морским путем, утверждают участники рынка.

«Страна сможет использовать собственные суда и страховку, а также китайские и индийские танкеры, которые не находятся в юрисдикции стран G7 или Евросоюза», — говорится в материале.

В итоге введенные странами G7 предельные цены на российскую нефть приведут к сокращению сырьевого экспорта Москвы только на 600 тыс. — 2 млн баррелей в сутки. Для сравнения, в сентябре страна отправляла зарубежным покупателям порядка 7 млн баррелей ежедневно.

«G7 переоценили свой контроль над мировой торговлей нефтью», — заключил бывший главный экономист Госдепартамента США Дэниел Ан.

Кроме того, сокращение глобального предложения нефти на 1-2% неизбежно приведет к росту цен на сырье, что ускорит и без того высокие темпы инфляции в большинстве западных стран, утверждает Reuters.

19 октября агентство Reuters сообщило об отсутствии планов стран G7 распространять действие потолка цен на нефть на государства ОПЕК. Остальные участники картеля продолжат торговать сырьем по рыночной стоимости. США также отказались оказывать давление на Саудовскую Аравию в связи с ее решением сократить ежедневную квоту на добычу нефти на 2 млн баррелей с ноября 2022 года.