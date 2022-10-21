ЦБ: долговая нагрузка россиян сократилась впервые с 2015 года

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Константин Чалабов/РИА «Новости»

По итогам второго квартала 2022 года уровень долговой нагрузки граждан России снизилась на 0,2 процентного пункта — до 11,4%. Это произошло после нескольких лет устойчивого роста этого показателя, говорится в «Анализе тенденций в сегменте розничного кредитования на основе данных БКИ» Центробанка (ЦБ).

«Сокращение задолженности по необеспеченным потребительским кредитам, по данным крупнейших бюро кредитных историй (БКИ), привело к уменьшению долговой нагрузки домохозяйств впервые за семь лет. В II квартале 2022 года этот показатель снизился на 0,2 п.п., до 11,4%», — сообщается в докладе валютного регулятора.

В начале года доля расходов россиян на покрытие выплат по кредитам составляла 11,6% от располагаемых доходов населения. К снижению долговой нагрузки граждан на макроуровне привело сокращение задолженности по необеспеченным потребительским кредитам, пришли к выводу аналитики Центробанка.

20 октября начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий заявил о повышении некоторыми банками максимальных ставок по кредитам выше 30%. Значительный рост зафиксировали во втором квартале 2022 года. Кредиты сроком до одного года и до 30 тыс. руб. подорожали с 26,2% годовых до 34,2%.

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