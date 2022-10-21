СберАвтоТех и МАЗ разработают серийный беспилотный грузовик

Российская компания «Сберавтотех» (САТ, «дочка» «Сбера») и белорусский МАЗ намерены разработать и запустить серийный беспилотный грузовик, сообщает газета «Известия» со ссылкой на представители компаний.

Соглашение о сотрудничестве стороны подписали 5 октября. Сейчас стороны определяют сроки завершения разработки и запуска производства.

Отмечается, что грузовой беспилотник будут создавать по принципиально новой модели: не дорабатывать стандартную серийную машину (подразумевающую управление водителем), а проектировать другую уже на стадии конвеера.

В САТ считают, что такие авто сейчас будут востребованы, в том числе на фоне планов властей протестировать их проезд по трассе М-11 Москва – Петербург в конце 2023 года. Эксперты оценили стоимость проекта по созданию тягача в €5–8 млн в год.

«Наше сотрудничество с автопроизводителем — это важный этап для появления беспилотной технологии в секторе реального бизнеса, ее коммерциализации. Совместная работа позволит в сжатые сроки предложить рынку серийное решение», — сказал гендиректор «Сберавтотеха» Андрей Василевский.

Как отметил главный аналитик ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Андрей Ионин, САТ всегда был нацелен на создание беспилотного грузовика, в отличие от других игроков российского рынка беспилотников, ориентированных только на пассажирские проекты в сфере такси. По его словам, реализации проекта поможет то, что сегодня тягачи минского автозавода обеспечены компонентами производства предприятий, расположенных на территории союзного государства, в том числе силовыми агрегатами экологического класса Евро-5, которые делаются в Минске.