Средняя пенсия в России к 2026 году опустится ниже 30% от средней зарплаты

Размер пенсий в России в ближайшие годы будет расти с опережением уровня инфляции. Однако средние зарплаты за это время станут увеличиваться быстрее, сообщает РБК со ссылкой на заключение Счетной палаты (СП) на проект бюджета Фонда пенсионного и социального страхования в 2023-2025 годах.

В итоге уже к 2026 году размер средней пенсии в стране опустится ниже 30% от средней зарплаты. При этом в последние годы этот показатель был заметно выше прогнозируемого по итогам 2026-го.

«Соотношение между среднемесячным размером страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров и среднемесячной номинальной зарплатой в экономике в 2025 году опустится ниже 30%. Этот коэффициент все последние годы снижается: в 2017-м он составлял 35%, а по итогам 2022 года будет равняться 31,4%», — говорится в материале.

В то же время в ближайшие два года индексация пенсий неработающих пенсионеров, скорее всего, будет уступать реальному уровню среднегодовой инфляции в России. Однако совокупный размер индексаций по итогам 2023-2024 годов должен опередить суммарную инфляцию на 2%, сообщается в документе СП.

«Совокупный размер индексации в 2023-2024 годах «с учетом индексации, произведенной досрочно, с 1 июня 2022 года на 10%, составил 20,58% <...>, что превышает прогнозируемую совокупную инфляцию — 18,58%», — указали аналитики ведомства.

Однако по прогнозам Министерства экономического развития, размер средней зарплаты в России к 2025 году увеличится на четверть в сравнении с оценкой за 2022-й — на 25%, до 80 тыс. рублей.

14 октября доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец предположила, что средний размер пенсий в России в 2023 году может вырасти до 21650 рублей. В настоящее время неработающие пенсионеры получают в среднем по 18521 рублей. На увеличение этого показателя должна повлиять индексация на 2,6% выше уровня инфляции.