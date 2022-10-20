Международные резервы России за неделю с 7 по 14 октября сократились на $4,3 млрд

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Объем российских международных резервов на 14 октября 2022 года составил $544,4 млрд, сократившись за неделю на 0,8% или на $4,3 млрд. Информацию об этом опубликовала пресс-служба Банка России.

«Объем международных резервов по состоянию на 14 октября составил $544,4 млрд, сократившись за неделю на $4,3 млрд, или на 0,8%, под воздействием отрицательной переоценки», — сказано в сообщении.

По состоянию на 7 октября 2022 года, объем национальных международных резервов составлял $548,7 млрд.

Международные резервы страны складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в Международном валютном фонде (МВФ) и других резервных ценных бумаг.

В начале октября пресс-служба регулятора сообщила, что по итогам первых девяти месяцев (январь — сентябрь) 2022 года международные резервы России сократились на $89,939 млрд или на 14,3%.

В конце июля глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что в регуляторе готовят иски по возврату международных резервов.

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