Фонд ИЭГ: рост числа малогабаритных квартир в России не решит жилищную проблему населения

Обеспеченность россиян жильем к 2030 году может составить 1,24 на одно домохозяйство, что больше на 10,7% относительно 2021 года (1,12). Такой прогноз выпустили в фонде «Институт экономики города» (ИЭГ), написала газета «Коммерсант».

Однако, как считают аналитики фонда, такая динамика не говорит об улучшении жилищных условий населения. Из подсчетов ИЭГ следует, что в настоящее время почти 30% домохозяйств, которые состоят из четырех и более человек, имеют в распоряжении одну или две комнаты. В аналогичных условиях живут 50% семей из трех человек. Поэтому, считают в фонде, ввод малогабаритных квартир не решает жилищных проблем населения.

Как уточнила исполнительный директор фонда ИЭГ Татьяна Полиди, за 10 лет средняя площадь квартир в новостройках сократилась на 16,6%, до 52,3 кв. м. В Москве, по подсчетам гендиректора «НДВ Супермаркет недвижимости» Наталии Кузнецовой, средняя площадь в новостройках комфорт-класса составляет 46 кв. м, что меньше на 9,5% относительно 2021 года и на 25%, чем три года назад.

Кроме того, по мнению Полиди, спрос привел к избытку предложения малогабаритных квартир в непривлекательных районах на окраинах городов. В будущем большой объем неликвидного предложения может стать проблемой, поскольку число квартир в сегменте вторичного жилья и аренды явно превысит спрос, что создаст давление на цены.

В августе психолог, невролог Эрстея Дэйс объяснила, почему небольшие квартиры плохо влияют на людей, и посоветовала, как правильно организовывать пространство.