Валюты стран, куда уезжали россияне после начала мобилизации, в октябре подорожали к рублю на 12%

В странах с безвизовым режимом въезда для россиян укрепились курсы национальных валют по отношению к рублю. Об этом «Газете.Ru» сообщили эксперты финансового маркетплейса «Выберу.ру».

Среднее значение роста для валют Турции, Армении, Грузии, Киргизии и Казахстана к рублю составило 12% с начала октября. Резкий скачок курсов произошел из-за массового притока россиян, которые прибыли в эти страны после объявления частичной мобилизации 21 сентября и начали обменивать рубли на национальные валюты.

Больше всех подорожал грузинский лари – всего за неделю с начала октября он поднялся на 17% с 19,57 до 22,94 рубля. Курс казахстанского тенге вырос с 0,12 до 0,13 рубля, армянского драма с 0,14 до 0,16 рубля, киргизского сома с 0,69 до 0,77 рубля, турецкой лиры с 2,99 до 3,43 рубля.

Национальные валюты этих стран активно росли в первые две недели октября, в середине месяца они вышли на плато, а затем начался плавный спад.

«Массовая релокация россиян в близлежащие страны с безвизовым въездом, безусловно, повлияла на местные курсы валют. Во-первых, люди меняют деньги для повседневных трат по месту прибытия, во-вторых, — из-за санкций не работают карты, выпущенными отечественными банками», — объяснила директор по контенту и аналитике «Выберу.ру» Ирина Андриевская.

По разным данным, после объявления частичной мобилизации из России уехало от 200 до 700 тыс. человек. МВД Казахстана сообщало, что за две недели после 21 сентября в страну прибыло около 200 тыс. россиян. Власти Грузии сообщали о въезде 136 тыс. граждан России в сентябре.