Президент АФК «Система»: мы намерены идти по пути интеграции ESG в деятельность корпорации

Публичная российская инвестиционная компания ПАО АФК «Система» впервые представила ESG-стратегию, ранее утвержденную советом директоров корпорации.

В АФК «Системе» рассказали, что стратегия в области ESG направлена на повышение устойчивости инвестиционного портфеля, усиление позитивного влияния компании на общественное развитие, а также на снижение экологической нагрузки за счет эффективного управления активами.

При этом ряд инициатив в этом направлении уже был успешно осуществлен в соответствии с принятой в 2019 году дорожной картой ESG-трансформации АФК «Система» на среднесрочную перспективу. Так, за период 2019-2021 гг. прямые социальные инвестиции корпорации превысили 5 млрд руб., а на охрану окружающей среды было направлено более 2,7 млрд руб. Интеграция принципов ESG в инвестиционный процесс на всех этапах стала главным итогом первых трех лет.

Президент АФК «Система» Тагир Ситдеков, также возглавивший попечительский совет благотворительного фонда «Система», заявил, что стратегия компании в области ESG опирается на фундаментальное представление о том, что качественное корпоративное управление, учет социальных и экологических рисков и возможностей повышает долгосрочную ценность и устойчивость бизнеса, особенно в условиях высокой рыночной волатильности и экономической турбулентности.

«Поэтому мы намерены и дальше идти по пути интеграции ESG в деятельность корпорации, способствуя достижению глобальных целей устойчивого развития и решению актуальных задач социально-экономического развития страны», — подчеркнул он.

По его словам, сейчас на первый план выходит социальная повестка.

«Сохраняя основной фокус на развитии человеческого капитала и технологий, улучшающих качество жизни людей, мы намерены консолидировать ресурсы и компетенции наших бизнесов и корпоративного благотворительного фонда с целью максимизации общего вклада на благо общества. Соответствующие задачи ставим перед руководством фонда, который сохранит свою основную миссию – работу с молодежью и территориями», — добавил Ситдеков.

Как сообщили в фонде, новым руководителем БФ «Система» стала Лариса Пастухова, организатор образовательных и просветительских программ для детей и молодежи, родительского и педагогического сообществ.

Также в фонде отметили, что развитие человеческого капитала и содействие трудоустройству молодых специалистов уже много лет является приоритетным направлением социальной деятельности «Системы» — за последние три года в это направление было инвестировано 333,7 млн рублей. Кроме того, образовательная программа «Лифт в будущее», которую реализует фонд, уже охватила более 1 млн человек со всей России. При этом она включает более 300 тысяч зарегистрированных пользователей на онлайн-платформе.