Средняя площадь квартир в России за 10 лет сократилась на 16,6%

Средняя площадь квартир в российских новостройках за последние десять лет сократилась на 16,6%, до 52,3 квадратного метра. Слова исполнительного директора фонда «Институт экономики города» (ИЭГ) Татьяны Полиди приводит «Коммерсантъ».

В то же время уровень обеспеченности граждан жилыми единицами к 2030 году может составить 1,24 на одно домохозяйство. Рост показателя в ближайшие восемь лет составит 10,7% в сравнении с данными за 2021-й (1,12). На увеличение уровня обеспеченности жилыми единицами должно повлиять рост числа новостроек с относительно небольшим метражом, предположила она.

«Одним из ключевых факторов роста обеспеченности населения жилыми единицами должно стать активное строительство квартир небольшой площади: за десять лет средняя площадь квартир в новостройках сократилась на 16,6%, до 52,3 кв. м», — объяснила Полиди.

Наглядным примером такой тенденции может служить рынок недвижимости Москвы. Там средняя площадь в новостройках в старых границах столицы значительно снизилась за последние годы, утверждает гендиректор «НДВ Супермаркет недвижимости» Наталия Кузнецова.

«Сейчас средняя площадь в новостройках комфорт-класса в старых границах столицы составляет 46 кв. м, что меньше на 9,5% годом ранее и на 25%, чем три года назад», — заключила она.

5 октября вице-премьер России Марат Хуснуллин предрек российскому рынку жилья рекордные объемы строительства. Только за третий квартал 2022 года в стране были введены в эксплуатацию 75,9 млн квадратных метров. Этот показатель оказался на 21,3% выше в сравнении с прошлогодними данными.