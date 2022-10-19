Байден: стратегический резерв нефти в США пуст почти наполовину

Стратегический нефтяной резерв Соединенных Штатов Америки пуст почти наполовину. Об этом заявил американский лидер Джо Байден, написало агентство РИА Новости.

По словам президента США, на сегодняшний день стратегический резерв сырья содержит около 400 млн баррелей нефти. При этом Байден объявил о намерении восполнить резерв сырья, «когда цена упадет до $70».

Американский президент также пообещал, что к концу 2022 года США будут производить до 1 млн баррелей нефти ежедневно.

Ранее агентство РИА Новости написало, что министерство энергетики США получило от президента Джо Байдена указание к возможному новому значительному высвобождению нефти из стратегических запасов зимой.

До этого сообщалось, что министерство энергетики США 19 октября выставит на торги 15 млн баррелей нефти.

В середине сентября агентство Reuters написало, что стратегические нефтяные запасы в США упали на 8,4 млн баррелей, достигнув показателя в 434,1 млн баррелей, что стало минимальным значением с октября 1984 года.