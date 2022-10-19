«Вкусно — и точка» повысит цены на некоторые позиции меню

Сеть предприятий быстрого обслуживания «Вкусно – и точка» с 20 октября повысит цены на некоторые позиции своего меню, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что цены вырастут на шесть позиций категории «бургеры». В пресс-службе подчеркнули, что сеть стремится поддерживать максимально доступные цены на свое меню, однако из-за роста себестоимости продуктов вынуждено повысить цены.

Подорожание составит 5-10%, но даже несмотря на это, стоимость сэндвичей во «Вкусно — и точка» остается ниже, чем у конкурентов, отметили в сети.

Ранее глава «Вкусно — и точка» Олег Пароев допускал рост цен на картофель фри из-за подорожания поставок. Для сети этот продукт подорожал почти в 2,5 раза в сравнении с прошлым годом.

В начале сентября также сообщалось, что в сети «Вкусно — и точка» картофель фри станет крупнее.