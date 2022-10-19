Росстат: недельная инфляция в России замедлилась до 0,02%

Недельная инфляция в России с 11 по 17 октября замедлилась с 0,03% до 0,02%, с начала года потребительские цены увеличились на 10,55%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

«За период с 11 по 17 октября 2022 г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,02%1), с начала октября – 100,08%, с начала года – 110,55%», — пишет ведомство.

Согласно данным Росстата, за неделю с 11 по 17 октября в стране подорожали куриные яйца (на 1,9%), молоко стерилизованное (на 0,5%), сметана (на 0,4%), рыба мороженая и сливочное масло (на 0,3%), говядина, вермишель, соль поваренная (на 0,2%), а также куриное мясо (на 0,1%).

При этом стали дешевле крупа гречневая (на 1,0%), сахар-песок (на 0,6%), масло подсолнечное (на 0,5%), смеси сухие молочные и консервы овощные для детского питания, мука пшеничная, черный чай (на 0,4%), баранина, колбасы вареные, консервы мясные для детского питания и печенье (на 0,3%).

В сегменте непродовольственных товаров первой необходимости повысились цены на сухие корма для домашних животных (на 0,6%), спички и туалетную бумагу (на 0,3%), зубные пасты (на 0,2%), пеленки для новорожденных, мыло туалетное и хозяйственное, порошки стиральные и зубные щетки (на 0,1%).

Ранее сообщалось, что Совет директоров Банка России (ЦБ) примет итоговое решение по ключевой ставке на заседании 28 октября, руководствуясь тремя факторами. Среди них — динамика инфляции, инфляционные ожидания и рост ставок на рынке.