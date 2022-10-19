Bloomberg: запасы дизеля в ЕС упадут до минимума с 2011 года из-за остановки импорта из РФ

Запасы дизеля в Евросоюзе (ЕС) зимой опустятся до минимума с 2011 года из-за прекращения российских поставок. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на прогноз исследовательской компании Wood Mackenzie.

По подсчетам аналитиков, запасы дизельного топлива в Северо-Западной Европе сократятся в феврале 2023 года до 210,4 млн баррелей — такого не фиксировали последние 11 лет.

Такие объемы запасов могут стать следствием того, что в феврале 2023 года в силу вступит запрет ЕС на ввоз российской нефти по морю. Аналогичное эмбарго для сырой нефти начнет действовать в декабре 2022 года.

Как отметили в Bloomberg, в настоящее время Россия является крупнейшим внешним поставщиком дизельного топлива в регионе. К тому же, введение запрета на поставки совпадет с периодом сезонно высокого спроса.

Во второй половине сентября испанская газета El Pais написала, что из-за нефтяного эмбарго ЕС может лишиться незаменимых российских сырьевых продуктов, включая дизельное топливо. Этот энергоресурс будет крайне затруднительно заменить альтернативными поставками.