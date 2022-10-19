Аналитики ЦБ рассказали, когда проявится основной эффект от санкций на нефть

Основное негативное влияние санкций в отношении России в нефтяной отрасли проявится в следующем году. Такой прогноз дают аналитики Банка России, сообщает РИА Новости.

«Основной негативный эффект внешних ограничений в нефтяной отрасли и на поставки инвестиционных и высокотехнологичных товаров, по-видимому, впереди», — указывают аналитики, поясняя, что «они проявятся к концу этого года, а в основном в 2023 году».

По их данным, до этого времени переход экономики России к устойчивому росту «вряд ли произойдет».

Ранее высокопоставленный европейский источник признал, что в настоящее время возможности ЕС для новых санкций в отношении России «очень ограничены», и на текущий момент в Евросоюзе видят наиболее важным их реализацию и предотвращение обхода ограничений третьими сторонами.

Кроме того, добавил источник, ЕС ожидает присоединения третьих стран к санкциям в отношении России, что «иногда важнее, чем новые санкции».

До этого глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что восемь пакетов введенных против России санкций окажут на нее влияние, но нужно проявить терпение до момента, когда они подействуют.