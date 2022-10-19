«Домклик»: недвижимость на вторичном рынке в России с начала 2022 года подорожала на 5%

Стоимость одного квадратного метра жилья на вторичном рынке в России при покупке в ипотеку с января по сентябрь 2022 года увеличилась на 4,9%. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса для поиска, покупки, продажи и аренды недвижимости «Домклик», написало агентство ТАСС.

Аналитики сервиса подсчитали, что наибольшее повышение цен на недвижимость произошло в Ставропольском крае (20%), Алтайском крае (18%) и Липецкой области (18%), а также Красноярском крае (17%).

По словам руководителя аналитического центра «Домклик» Марии Ромчановой, стоимость квадратного метра в крупнейших регионах страны (Москва, Московская область, Санкт-Петербург) за последнюю неделю сентября, наоборот, снизилась на 3,4%, 5,8%, 4,9% соответственно.

В середине июня заместитель директора федерального агентства недвижимости «Этажи» Татьяна Ахметдинова говорила, что средняя стоимость жилья на вторичном рынке снизилась на рекордные за последние несколько лет 2,1% в мае 2022 года.

Накануне заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин сообщил, что почти каждый десятый ипотечный заемщик в России берет кредит на недвижимость, чтобы потом заработать на сдаче приобретенного объекта в аренду.