«Домклик»: недвижимость на вторичном рынке в России с начала 2022 года подорожала на 5%

close
100%
Pexels

Стоимость одного квадратного метра жилья на вторичном рынке в России при покупке в ипотеку с января по сентябрь 2022 года увеличилась на 4,9%. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса для поиска, покупки, продажи и аренды недвижимости «Домклик», написало агентство ТАСС.

Аналитики сервиса подсчитали, что наибольшее повышение цен на недвижимость произошло в Ставропольском крае (20%), Алтайском крае (18%) и Липецкой области (18%), а также Красноярском крае (17%).

По словам руководителя аналитического центра «Домклик» Марии Ромчановой, стоимость квадратного метра в крупнейших регионах страны (Москва, Московская область, Санкт-Петербург) за последнюю неделю сентября, наоборот, снизилась на 3,4%, 5,8%, 4,9% соответственно.

В середине июня заместитель директора федерального агентства недвижимости «Этажи» Татьяна Ахметдинова говорила, что средняя стоимость жилья на вторичном рынке снизилась на рекордные за последние несколько лет 2,1% в мае 2022 года.

Накануне заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин сообщил, что почти каждый десятый ипотечный заемщик в России берет кредит на недвижимость, чтобы потом заработать на сдаче приобретенного объекта в аренду.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть