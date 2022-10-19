Глава Минсельхоза заявил о предложенных квотах на экспорт зерна в 25 млн тонн на 2023 год

Минсельхоз предварительно предложил размер квоты на поставку зерна из России в 2023 году в размере 25,5 млн тонн. Об этом заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, передает РИА Новости.

«Что касается квоты, которую мы традиционно устанавливаем в феврале на вторую половину сезона, то здесь, безусловно, будем расширять экспортное окно. Предварительно планируем, что ее размер составит 25 млн тонн без разбивки на отдельные культуры», — отметил Патрушев.

Он добавил, что еще 500 тыс. тонн будет дополнительно выделено в виде квот на поставки из регионов Дальнего Востока.

По его словам, данные предложения уже были направлены в Минэкономразвития. При этом есть надежда, что они будут поддержаны.

18 октября помощник госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид заявила во время брифинга, что у Соединенных Штатов нет возражений против поставок российских зерна и удобрений на мировые рынки.

До этого «Коммерсантъ», ссылаясь на данные «Совэкона» писал, что Россия может отправить на экспорт 4,4 млн тонн пшеницы в октябре, что впервые с начала сезона будет больше показателей за аналогичный период прошлого года.