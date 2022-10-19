Bloomberg: мировой рынок смартфонов пережил худший третий квартал с 2014 года

По итогам третьего квартала 2022 года объемы мировых поставок смартфонов упали на 9%. Этот показатель стал самым минимальным за последние восемь лет и был обусловлен низкой покупательной способностью населения большинства стран, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные исследовательской компании Canalys.

«Мировой рынок смартфонов пережил худший третий квартал с 2014 года, поскольку экономические трудности заставили потребителей отложить дискреционные (не первостепенной важности — «Газета.Ru») покупки, такие как персональная электроника. Поставки смартфонов по всему миру упали на 9% за три месяца, закончившихся сентябрем, продолжив спад, который продолжался весь 2022 год», — говорится в материале.

На тенденцию повлияли несколько факторов. Среди ключевых — снижение реальных доходов, локдауны в Китае и усиление энергетического кризиса, из-за которого граждане были вынуждены тратить больше средств на различные природные ресурсы и электроэнергию.

«Китайские игроки, такие как Xiaomi Corp., Vivo и Oppo, зарегистрировали двузначное падение продаж в этом году. Только американские iPhone от Apple продолжают демонстрировать устойчивость на рынке. За последние три месяца Apple увеличила свою долю на глобальном рынке смартфонов до 18%», — сообщается в статье.

Лидером рынка по-прежнему остается корейская корпорация Samsung Electronics Co. На ее долю приходится 22% глобальных продаж. Однако показатели можно будет скорректировать после завершения традиционного сезона распродаж техники, утверждает аналитик Canalys Саньям Чаурасия.

«В преддверии сезона распродаж потребители, которые откладывали покупки, будут ожидать резких скидок и пакетных акций, а также значительного снижения цен. По сравнению с периодом высокого спроса в предыдущем году, в четвертом квартале ожидается медленная, но устойчивая праздничная распродажа», — заключил он.

7 октября в южнокорейской корпорация Samsung Electronics заявили о подготовке к первому за три года снижению прибыли из-за кризиса. Сокращение операционной прибыли компании может достигнуть 32% по итогам третьего квартала 2022 года.