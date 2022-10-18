Госдума досрочно освободила от должности зампреда Центробанка Исаева

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Депутаты Госдумы проголосовали за досрочное освобождение Юрия Исаева от должности члена совета директоров Банка России. 26 января он занял пост заместителя председателя Центробанка вместо Дмитрия Скобелкина, а 1 августа решил покинуть ЦБ по собственному желанию, сообщает «Коммерсантъ».

«Решение об отстранении члена совета директоров ЦБ по представлению председателя банка согласованно с президентом. Юрий Исаев был заместителем председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной полгода», — говорится в материале.

При этом причина ухода Исаева из структуры Центробанка остается неизвестной. Однако источник Forbes в конце июля отмечал, что желание Исаева уйти с должности могло быть связано с состоянием здоровья.

28 марта РИА Новости сообщило о решении советника главы Банка России Сергея Игнатьева покинуть валютный регулятор 31-го числа. Причиной для ухода Игнатьева с поста советника ЦБ стал его выход на пенсию. 10 января российскому экономисту исполнилось 74 года.

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