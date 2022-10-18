Госдума досрочно освободила от должности зампреда Центробанка Исаева

Депутаты Госдумы проголосовали за досрочное освобождение Юрия Исаева от должности члена совета директоров Банка России. 26 января он занял пост заместителя председателя Центробанка вместо Дмитрия Скобелкина, а 1 августа решил покинуть ЦБ по собственному желанию, сообщает «Коммерсантъ».

«Решение об отстранении члена совета директоров ЦБ по представлению председателя банка согласованно с президентом. Юрий Исаев был заместителем председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной полгода», — говорится в материале.

При этом причина ухода Исаева из структуры Центробанка остается неизвестной. Однако источник Forbes в конце июля отмечал, что желание Исаева уйти с должности могло быть связано с состоянием здоровья.

28 марта РИА Новости сообщило о решении советника главы Банка России Сергея Игнатьева покинуть валютный регулятор 31-го числа. Причиной для ухода Игнатьева с поста советника ЦБ стал его выход на пенсию. 10 января российскому экономисту исполнилось 74 года.