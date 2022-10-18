ВТБ: каждый десятый россиянин покупает жилье в ипотеку, чтобы потом заработать на аренде

Почти каждый десятый ипотечный заемщик в России берет кредит на недвижимость, чтобы потом заработать на сдаче приобретенного объекта в аренду. Слова заместителя руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгения Дячкина приводит «РБК-Недвижимость».

Подавляющая часть заемщиков (88%) берет жилищный кредит по прямому назначению — с целью дальнейшего проживания в приобретаемой недвижимости. Оставшиеся купили жилье в кредит для сдачи в аренду, пояснил он.

«Ипотека сегодня — один из основных финансовых инструментов, который позволяет клиентам улучшить свои жилищные условия. Мы выяснили, что абсолютное большинство заемщиков приобретают объекты в кредит с целью дальнейшего проживания», — заявил Дячкин.

При этом большинство заемщиков привлекают в ипотечных кредитах низкие ставки. О готовности взять заем при снижении процентных показателей заявил каждый второй опрошенный клиент ВТБ, уточнил он.

«О готовности оформить ипотеку в случае снижения ценовых параметров заявил каждый второй опрошенный клиент ВТБ. Еще 10% заемщиков готовы приобрести квартиру в ипотеку в случае более насыщенного рынка достойных предложений», — заключил Дячкин.

25 августа газета «Коммерсантъ» сообщила о снижении числа одобрений банков по ипотечным кредитам по итогам июля 2022 года. Во второй месяц лета этот показатель составил 63,4%, что на 2,6% ниже июньского уровня. В целом количество одобрений в июле стало почти идентичным с планкой февраля (63%), но ниже прошлогоднего (71%).