СМИ: тарифы на сотовую связь в России могут вырасти на 10-15% в 2023 году

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Услуги крупнейших сотовых операторов связи в России могут столкнуться со значительным удорожанием в следующем году. Тарифам грозит рост на 10-15%, сообщают «Ведомости» со ссылкой на прогноз агентства Telecom Daily.

«Средняя стоимость тарифов на связь у крупнейших сотовых операторов вырастет в 2023 году на 10-15%. Повышение цен будет связано в первую очередь с необходимостью закупки подсанкционного оборудования, подорожавшего из-за приостановки поставок крупнейших международных вендоров», — говорится в материале.

В то же время аналитик «Финама» Леонид Делицын связал риски дальнейшего удорожания сотовой связи в России с высокой кредитной нагрузкой операторов. Повышение абонентской платы в этом плане может компенсировать увеличение цен.

«Рост тарифов до 15% связан с тем, что телекомоператоры нуждаются в дополнительных средствах на закупку оборудования связи, а при и без того высокой кредитной нагрузке на отечественные компании повышение абонентской платы видится одним из наиболее вероятных сценариев», — сообщается в статье.

20 августа аналитики Telecom Daily уже предрекали новую волну роста цен на мобильную связь в России. Тогда представители агентства предполагали увеличение цен на сотовые тарифы к концу декабря на 15-18%.

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