Спрос российского бизнеса на логопарки в странах СНГ вырос на 30% с начала года

Спрос российского бизнеса на складские помещения в странах СНГ вырос на 25–30% с начала 2022 года из-за санкций и развития параллельного импорта. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на участников рынка.

«Спрос российского бизнеса на складские помещения в странах постсоветского пространства с начала года вырос на 25–30%. Хотя такая заметная динамика обусловлена низкой базой, но рост спроса обусловлен возможностью параллельного импорта в РФ через третьи страны», — отметил региональный директор NF Group Константин Фомиченко.

По его словам, наибольшим спросом со стороны арендаторов пользуется Казахстан. При этом сейчас уже наблюдается дефицит площадей. Поэтому следующими по перспективности странами могут стать Узбекистан и Киргизия. Кроме того, складские мощности в странах СНГ пользуются спросом преимущественно у крупных ретейлеров и маркетплейсов.

Он добавил, что складские рынки постсоветских стран пока не так развиты, так как суммарный объем предложения составляет всего 3,3 млн кв. м, что в 11,5 раз меньше российских показателей. Поэтому в ближайшее время, скорее всего, в странах СНГ могут появиться новые игроки и крупные проекты. При этом участники рынка указали, что процессы на складском рынке уже затронули российские регионы, так как спрос на склады переориентировался на восток, а логопарки на западе страны оказались менее востребованы.

19 сентября «Коммерсантъ», ссылаясь на данные IBC Real Estate писал, что с начала года число сделок со складской недвижимостью в Москве и Подмосковье упало в девять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив всего 71 тыс. кв. м.