Европейские банки массово прекратили прием SWIFT-платежей из РФ

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Reuters

На фоне ужесточения санкций против России европейские банки массово прекратили принимать SWIFT-переводы из российских банков. Об этом написало издание «Известия» со ссылкой на кредитные организации.

Так, S-BANK начал блокировать такие операции с начала СВО, а LHV Pank провел последний платеж из России в конце августа текущего года.

Как пишет издание, сейчас россияне начали массово жаловаться на невозможность отправить SWIFT-переводы в европейские банки.

Средства возвращались банком обратно на счет. При чем это может занимать от двух до 26 дней. Также с клиента вычитали комиссию. По информации «Известий», иногда деньги просто «исчезали».

3 октября сообщалось, что на Украине призвали Евросоюз отключить от SWIFT все банки России и Белоруссии. Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук на встрече с представителями глав парламентских комитетов по европейским делам государств – членов Евросоюза призвал отключить от SWIFT все российские и белорусские банки.

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