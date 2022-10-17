«Черноголовка» сократит инвестиции в новые проекты из-за акциза на лимонад

Совет директоров группы компаний «Черноголовка», которая является одним из крупнейших российских производителей газированной воды, принял решение о заморозке инвестиций в новые мощности. Об этом сообщает РБК.

«Приостановка инвестиций затронет крупный инвестпроект компании в Московской области, проект строительства завода в Поволжье и проект расширения производства в Краснодарском крае. Решение связано с экономической неопределенностью, которую создает введение акциза на безалкогольные напитки, составляющие основу ассортимента группы», — заявил представитель «Черноголовки».

В случае ввода акциза на сладкие напитки, компания может столкнуться с резким падением производства. В этих условиях говорить об инвестициях в новые мощности будет крайне сложно, пояснил он.

«Группа «Черноголовка» крайне пессимистична в оценке рынка безалкогольных напитков на 2023-2025 годы. В случае введения акциза падение производства может составить критические 20% от существующих показателей. В этой ситуации сложно оценить, насколько новые мощности предприятий, строительство которых планировалось, будут востребованы», — заключил собеседник РБК.

23 июня газета «Ведомости» сообщила о намерении правительства России рассмотреть возможность ввода акцизов на сладкие напитки. Установление акцизной ставки возможно в зависимости от стоимости напитка либо от содержания в нем сахара. Ожидаемый ежегодный сбор акциза оценили в 10-20 млрд руб.