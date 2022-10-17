Кудрин из-за болезни не смог представить заключение СП на проект бюджета РФ

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заболел и не смог лично представить заключение СП на проект федерального бюджета РФ на 2023-2025 годы, вместо него выступала его заместитель. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на главу комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова.

«В связи с болезнью Алексея Леонидовича Кудрина с заключением Счетной палаты (выступит – прим. ред.) Галина Сергеевна Изотова», — сказал Макаров, открывая заседание комитета.

Отмечается, что глава СП при этом отсутствовал и на публичном обсуждении проекта федерального бюджета в Совете Федерации 3 октября, при том, что его выступление было анонсировано.

В сентябре сообщалось, что основатель «Яндекса» Аркадий Волож предложил главе Счетной палаты Алексею Кудрину 5% в «Яндексе» за переход в компанию. По данным издания, Кудрин получит долю в «Яндексе» через опционы. Отмечается, что Волож планирует выделить в отдельное юрлицо бизнес беспилотных автомобилей и развивать его за границей, а Кудрин пообещал ему помочь в этом.