Оптовые цены на свинину в России в октябре опустились ниже показателей 2020 года

Падение спроса и запуск своего производства привели к тому, что цены на свинину на неделе 17-23 октября опустились ниже показателей 2020 года. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на отчет Национального союза свиноводов.

Предварительные контрактные цены на свиные полутуши на неделю 17–23 октября опустились ниже уровня 2020 года, достигнув 159 руб. за 1 кг. Этот показатель примерно на 4,6% ниже уровня прошлой недели и также на 6,7% ниже аналогичного периода прошлого года. При этом снижение цен фиксируется практически во всех сегментах.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что падение цен на свинину было ожидаемо из-за роста производства на 7-8% за год. Также восстановились предприятия, которые пострадали в 2021 году из-за вируса африканской чумы свиней. Кроме того, цены снижаются из-за уменьшения экспорта и высокого курса рубля.

Аналитики посчитали, что снижение цен на свинину отрицательно влияет на цены мяса бройлера и индейки. При этом себестоимость производства птицы растет. Сейчас средняя стоимость тушки бройлера составляет 143 рубля, что на 13% ниже прошлогодних показателей. Однако производители свинины поддерживают рентабельность производства за счет стабилизации цен на корма.

В начале октября сенатор от Белгородской области Евгений Савченко заявил, что России следует создать дополнительный государственный резерв мясных консервов и запретить импорт мяса. Эти меры помогут поддержать производителей в отрасли.