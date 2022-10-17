Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже $1400 за тыс. куб. впервые с 24 июня

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Global Look Press

Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов 17 октября опустились ниже $1400 за тысячу кубометров впервые с 24 июня. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Фьючерсные контракты по индексу крупнейшей в Европе газовой биржи TTF открыли торги снижением цен почти на 6,4%, до $1333 за тысячу кубометров.

По состоянию на 9:04 по московскому времени их стоимость составила $1340,7 (-5,9%). 14 октября расчетная цена СПГ составляла $1424,2 за тысячу кубометров.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Еврокомиссия (ЕК) планирует ввести динамическое ценообразование на газ на фьючерсе TTF в рамках борьбы с энергетическим кризисом.

Испанская газета El País также писала, что ЕК завершает работу над пакетом мер для перезапуска инициативы по совместным закупкам газа.

Помощник госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Джеффри Пайетт заявлял о мобилизации ресурсов страны по экспорту сжиженного природного газа в Европу.

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