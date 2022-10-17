Курс йены упал до уровня 1990 года

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Jason Lee/Reuters

Курс японской йены в ходе торгов первые с 1990 года опустился до 148,6 иены за доллар. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, предыдущий антирекорд был зафиксирован 14 октября, когда курс составил 147 иен за доллар.

Глава Министерства финансов Японии Сюнъити Судзуки ранее пообещал, что кабмин примет меры по укреплению йены из-за рекордного снижения по отношению к доллару. При этом он не уточнил, какие именно меры могут быть приняты.

Курс иены продолжает слабеть уже три месяца подряд. По словам министра финансов страны Сюнъити Судзуки, правительство Японии не исключает возможные валютные интервенции ради того, чтобы стабилизировать курс.

Эксперты посчитали, что курс йены может ослабевать до 150 за доллар. При этом японский регулятор занимается достаточно мягкой денежной политикой. Все это приводит к росту цен, так как импортные товары растут в цене. Однако японский Центробанк уже многократно заявлял, что менять свою политику не собирается.

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