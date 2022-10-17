Россия может отправить на экспорт рекордные 4,4 млн тонн пшеницы в октябре

Россия может отправить на экспорт 4,4 млн тонн пшеницы в октябре, что впервые с начала сезона будет больше показателей за аналогичный период прошлого года. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные «Совэкона».

По итогам октября Россия может экспортировать 4,4 млн тонн пшеницы, что впервые с начала сезона будет выше объема за аналогичный период 2021 года (3,3 млн тонн) и среднего для этого месяца показателя (3,9 млн тонн). При этом в перед с июля по сентябрь совокупный объем поставок составляет 10,2 млн тонн, что на 22% меньше показателей аналогичного периода 2021 года.

Однако участники рынка оказались не так оптимистичны и заявили, что октябрь может быть еще нормальным месяцем в плане поставок, однако ноябрь будет полным провалом из-за снижения спроса. Речь идет о том, что сейчас у Египта и Пакистана начались сложности с оплатой, а Турция закупается украинским зерном. Потому в октябре поставки могут быть на уровне 4 млн тонн, либо еще меньше из-за коррекции спроса.

Эксперты рынка указали, что исходя из баланса России в этом сезоне нужно экспортировать 48 млн тонн пшеницы. Однако хорошим показателем будет и 43 млн тонн. При этом Россия раньше отправляла большую часть зерна в первой половине сезона, но сейчас соотношение равное. Кроме того, во второй половине растет число рисков для поставок в виде экспортной квоты и нового урожая из Австралии и Аргентины.

16 октября министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что более 7,7 млн тонн зерна было вывезено из Украины с начала действия зерновой сделки.